Пограничную трассу просят забрать у Приморья.

Напомним, что, как уже сообщало ИА «Deita.ru», многие участки трассы, соединяющей Приморский край с китайской провинцией Хэйлунцзян, в настоящее время находятся в ужасном состоянии. Часть широко разрекламированного международного транспортного коридора «Приморье-1» сегодня похожа не то на временную таежную лесовозную дорогу, не то на широкую колею в давно покинутой людьми деревне. Причем, люди в виде автолюбителей и туристов со стороны китайской границы на ней есть, и в больших количествах. А вот от дорожных строителей остались лишь следы некогда бурной деятельности в виде свай и бетонных блоков.