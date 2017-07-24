Пограничную трассу просят забрать у Приморья
Пограничную трассу просят забрать у Приморья.
Пограничную трассу просят забрать у Приморья.
На сайте проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог России» появилась неожиданная инициатива профессионального союза «Транспортных Перевозчиков Приморского края», сообщает ИА «Deita.ru».
Предложение перевозчиков заключается в том, чтобы автомобильная дорога «Уссурийск-Пограничный-Госграница» была включена в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.
Напомним, что, как уже сообщало ИА «Deita.ru», многие участки трассы, соединяющей Приморский край с китайской провинцией Хэйлунцзян, в настоящее время находятся в ужасном состоянии. Часть широко разрекламированного международного транспортного коридора «Приморье-1» сегодня похожа не то на временную таежную лесовозную дорогу, не то на широкую колею в давно покинутой людьми деревне. Причем, люди в виде автолюбителей и туристов со стороны китайской границы на ней есть, и в больших количествах. А вот от дорожных строителей остались лишь следы некогда бурной деятельности в виде свай и бетонных блоков.
Как сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» инициатор идеи, председатель профессионального союза «Транспортных Перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов, включение трассы в перечень международных автомобильных дорог позволит?
Дмитрий Санников.