Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Умерла известная экс-ведущая «Доброго утра» Миронова
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
10:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Пограничную трассу просят забрать у Приморья

Пограничную трассу просят забрать у Приморья.

На сайте проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог России» появилась неожиданная инициатива профессионального союза «Транспортных Перевозчиков Приморского края», сообщает ИА «Deita.ru».

Предложение перевозчиков заключается в том, чтобы автомобильная дорога «Уссурийск-Пограничный-Госграница» была включена в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.

Напомним, что, как уже сообщало ИА «Deita.ru», многие участки трассы, соединяющей Приморский край с китайской провинцией Хэйлунцзян, в настоящее время находятся в ужасном состоянии. Часть широко разрекламированного международного транспортного коридора «Приморье-1» сегодня похожа не то на временную таежную лесовозную дорогу, не то на широкую колею в давно покинутой людьми деревне. Причем, люди в виде автолюбителей и туристов со стороны китайской границы на ней есть, и в больших количествах. А вот от дорожных строителей остались лишь следы некогда бурной деятельности в виде свай и бетонных блоков.

Как сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» инициатор идеи, председатель профессионального союза «Транспортных Перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов, включение трассы в перечень международных автомобильных дорог позволит? во-первых, привлечь к строительству большие федеральные средства, а во-вторых, подключатся к финансированию и транспортные перевозчики с помощью отчислений из системы «Платон», что поможет быстрее завершить недострой. «Как мы будем по этой дороге ездить, и кто будет нести ответственность, если перевернется фура с таможенным грузом?» — недоумевает Петр Куприянов, — «Не можете сами содержать — передайте тем, кто может!».

Дмитрий Санников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госуслуги облегчают жизнь приморцев (видеоинструкция)
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь