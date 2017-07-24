Источник: Вести - Пермь

В Перми закрылся легендарный Центральный гастроном. Фотографии современные и советского времени публикует 59.ru. В ближайшее время на месте некогда главного пермского продуктового магазина появится магазин одной из торговых сетей.

Сейчас в помещении идет ремонт. Здание центрального гастронома — памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

Дом был построен в 1862 году, и в то время был двухэтажным. Он принадлежал купчихе Костаревой, а потом его приобрел пермский купец Валерий Ковальский.