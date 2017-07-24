Возобновлены прямые перелеты из Бегишево в Пермь и Самару

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). С 24 июля для жителей Закамья вновь станут доступны прямые перелеты из Бегишево в Пермь и Самару, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.



Расписание полетов выглядит следующим образом: Пермь 16.30 — 16.00 Нижнекамск, Нижнекамск 16.40 — 18.40 Самара, Самара 19.25 — 19.30 Нижнекамск, Нижнекамск 20.10 — 23.40 Пермь. В расписании указано местное время для всех аэропортов. Время в полете до Перми составляет 1 час 30 минут, до Самары — 1 час.



Стоимость перелета Нижнекамск — Пермь — от 5 500 рублей. Стоимость перелета Нижнекамск — Самара — от 2 258 рублей.



Рейсы организованы при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.