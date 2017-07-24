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11:11 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарский совет судей назвал окончательную стоимость свадьбы дочери судьи Хахалевой

Краснодарский совет судей завершил проверку по факту публикаций о том, что свадьба дочери судьи Елены Хахалевой стоила 2 млн долларов.

Источник: ЮГА.ру

Председатель совета Владимир Кисляк сообщил, что вся информация о том, что свадьба стоила 2 млн долларов и что торжество организовала и оплатила судья, полностью не соответствует действительности. Комиссии предоставили необходимые документы об аренде «Галич-Холла» и организации мероприятия. По договорам заказчиком выступал отец невесты Роберт Хахалев, он же платил за все услуги.

«По договору стоимость аренды зала — 1,1 млн рублей. Счет был выставлен, есть отметка об оплате этого счета. Второй документ — это договор на оказание услуг по проведению свадебного мероприятия, услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов. Заказчик по этому договору — также Роберт Хахалев. Платежные документы выставлены на его имя, и в соответствие с приходными кассовыми ордерами, от него поступила денежная сумма в 2,5 млн рублей. Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь. Таким образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка 5 млн рублей», — цитирует Кисляка «Интерфакс».

Также комиссия проверила сообщения об автомобиле, который подарили невесте. В ГИБДД рассказали, что за Софьей транспортные средства вообще не значатся, за ее женихом Вадимом числится автомобиль Toyota Highlande, зарегистрированный в 2015 году.

По диплому судьи Хахалевой, который называли поддельным, запрос направили в Тбилисский государственный университет в Грузию.

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