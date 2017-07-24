В таловском поселке установили памятник пограничникам

Памятный знак пограничникам открыли в поселке Нижняя Каменка Таловского района в воскресенье, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил активист ветеранов погранслужбы Виктор Искра в понедельник, 24 июля.

В поселке живут 13 бывших пограничников. Они постоянно выезжают в другие районы области.

— Ребята поехали на День пограничника в село Елань-Колено Новохоперского района и увидели там памятник. Загорелись идеей установить в своем селе памятный знак пограничникам Таловского района, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» супруга ветерана погранслужбы Ирина Мазаева.