В таловском поселке установили памятник пограничникам
На памятный знак ветераны погранслужбы собрали 20 тыс рублей.
На памятный знак ветераны погранслужбы собрали 20 тыс рублей.
Памятный знак пограничникам открыли в поселке Нижняя Каменка Таловского района в воскресенье, 23 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил активист ветеранов погранслужбы Виктор Искра в понедельник, 24 июля.
В поселке живут 13 бывших пограничников. Они постоянно выезжают в другие районы области.
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В сборе средств участвовали общественные организации ветеранов пограничной службы Аннинского, Бобровского, Новохоперского, Подгоренского и Таловского районов. Собрали 20 тыс. рублей. На открытии присутствовали более 70 человек.