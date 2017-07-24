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10:47 (мск), источник: Pro Город Самара

На пляже Сакулино таинственным образом исчезли туалеты после визита комиссии

Посетители пользовались удобствами не более месяца.

В начале лета, посетителей пляжа на озере Сакулино порадовали появлением биотуалетов. Сейчас же в разгар пляжного сезона отдыхающие жалуются на то, что им некуда справить нужду.

— После проверки и приёма проверочной комиссией пляжа, на озере Сакулино, туалеты для отдыхающих и обслуживающего персонала пляжа убрали. Почему у нас в городе делается всё только для каких-то комиссий и гостей из Москвы, и прочих показух, для кого-то?Почему у нас в городе для нас-то, коренных жителей, так всё плохо делают? — обозначают проблему общественник Сергей Вершинин.

Кроме того, сотрудники пляжа рассказали, что отдыхающие часто обращаются к ним с этим вопросом, и отмечают, что разрешают детям сходить в туалет рядом со своим вагончиком из-за чего там появился неприятный запах.

В администрации, пока не ответили на вопрос, куда и почему исчезли туалеты.

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