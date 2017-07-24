На пляже Сакулино таинственным образом исчезли туалеты после визита комиссии
Посетители пользовались удобствами не более месяца.
Посетители пользовались удобствами не более месяца.
В начале лета, посетителей пляжа на озере Сакулино порадовали появлением биотуалетов. Сейчас же в разгар пляжного сезона отдыхающие жалуются на то, что им некуда справить нужду.
— После проверки и приёма проверочной комиссией пляжа, на озере Сакулино, туалеты для отдыхающих и обслуживающего персонала пляжа убрали. Почему у нас в городе делается всё только для
Кроме того, сотрудники пляжа рассказали, что отдыхающие часто обращаются к ним с этим вопросом, и отмечают, что разрешают детям сходить в туалет рядом со своим вагончиком
В администрации, пока не ответили на вопрос, куда и почему исчезли туалеты.