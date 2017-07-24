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11:06 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы изменят движение на развязке у «Саяхата»

Запретят «левые повороты».

Источник: Nur.kz

В Алматы с 1 августа будет введена новая схема движения автотранспорта на участке пересечения проспектов Райымбека и Суюнбая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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Отмечается, что новая схема движения вводится в виду того, что на транспортном узле на проспекте Райымбека от проспекта Суюнбая до пересечения с улицей Пушкина наблюдается большое скопление автотранспорта.

Автобусы и автомобили осуществляют посадку и высадку пассажиров часто в два ряда, образуются заторы, особенно в часы-пик, сопровождаемые многочисленными нарушениями ПДД, как со стороны водителей общественного транспорта, частного автотранспорта, так и пешеходов.

«По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, переводится движение транспорта по проспекту Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта в тоннельную часть транспортной развязки.

Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме «общественного» по южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении на участке от улицы Пушкина до пересечения с улицей Есенова.

Кроме того, разгружается светофорный объект за счет изменения схемы движения транспорта через перекресток с запрещением «левых поворотов» с проспекта Суюнбая на проспект Райымбека и с проспекта Райымбека на проспект Суюнбая, — сообщили в акимате.

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