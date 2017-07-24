В Алматы изменят движение на развязке у «Саяхата»
Запретят «левые повороты».
Запретят «левые повороты».
В Алматы с 1 августа будет введена новая схема движения автотранспорта на участке пересечения проспектов Райымбека и Суюнбая, передает NUR.KZ со ссылкой на
Отмечается, что новая схема движения вводится в виду того, что на транспортном узле на проспекте Райымбека от проспекта Суюнбая до пересечения с улицей Пушкина наблюдается большое скопление автотранспорта.
Автобусы и автомобили осуществляют посадку и высадку пассажиров часто в два ряда, образуются заторы, особенно в
«По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, переводится движение транспорта по проспекту Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта в тоннельную часть транспортной развязки.
Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме «общественного» по южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении на участке от улицы Пушкина до пересечения с улицей Есенова.
Кроме того, разгружается светофорный объект за счет изменения схемы движения транспорта через перекресток с запрещением «левых поворотов» с проспекта Суюнбая на проспект Райымбека и с проспекта Райымбека на проспект Суюнбая, — сообщили в акимате.