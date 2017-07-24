Зарубежные СМИ решили, что на фото с Кейджем снята Сара Назарбаева
Зарубежные
Зарубежные
Забавную ошибку допустили несколько иностранных СМИ, приняв казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, запечатленную на фото с актером Николасом Кейджем, за первую леди страны Сару Назарбаеву, передает Sputnik Казахстан.
Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.
СМИ отметило, что звезда фильма «Сокровище нации» был сфотографирован в традиционной одежде и отрешенным взглядом в Астане, где он принимает участие в кинофестивале «Евразия».
Оплошность американских коллег подхватил и британский сайт huffingtonpost.co.uk, который также отметил задумчивый взгляд актера.
Зарубежные
«Николас Кейдж в Казахстане, и, судя по его выражению лица, он думает о том, что оставил дома включенную плитку», — пишет некий Christian Borys.
«Ник Кейдж в Казахстане “сделал” Франсуа Оллана в традиционной одежде, но далеко уступает Сигалу, который прокатился на лошади», — написал пользователь max seddon.
«Кейдж, Трамп, Папа», — подписал MarkyLott снимок, на котором изображение актера поместили на другую не менее знаменитую фотографию папы Римского и президента США Дональда Трампа с семьей.
Пользователь wade_burrell совместил фото Кейджа в чапане с другим снимком звезды, которое успело стать мемом под названием «Да ладно».
Мем обычно используют, когда нужно показать собеседнику, что его утверждение является настолько очевидным или абсурдным, что так и хочется воскликнуть: «Да что ты говоришь!».
Между тем, марафон уморительных фотожаб в соцсетях продолжается.
Фото: соцсети.