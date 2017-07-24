Зарубежные СМИ решили, что на фото с Кейджем снята Сара Назарбаева

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Забавную ошибку допустили несколько иностранных СМИ, приняв казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, запечатленную на фото с актером Николасом Кейджем, за первую леди страны Сару Назарбаеву, передает Sputnik Казахстан.

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Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.

СМИ отметило, что звезда фильма «Сокровище нации» был сфотографирован в традиционной одежде и отрешенным взглядом в Астане, где он принимает участие в кинофестивале «Евразия».

Оплошность американских коллег подхватил и британский сайт huffingtonpost.co.uk, который также отметил задумчивый взгляд актера.

Зарубежные интернет-пользователи с юмором отреагировали на фото.

«Николас Кейдж в Казахстане, и, судя по его выражению лица, он думает о том, что оставил дома включенную плитку», — пишет некий Christian Borys.

«Ник Кейдж в Казахстане “сделал” Франсуа Оллана в традиционной одежде, но далеко уступает Сигалу, который прокатился на лошади», — написал пользователь max seddon.

«Кейдж, Трамп, Папа», — подписал MarkyLott снимок, на котором изображение актера поместили на другую не менее знаменитую фотографию папы Римского и президента США Дональда Трампа с семьей.

Пользователь wade_burrell совместил фото Кейджа в чапане с другим снимком звезды, которое успело стать мемом под названием «Да ладно».

Мем обычно используют, когда нужно показать собеседнику, что его утверждение является настолько очевидным или абсурдным, что так и хочется воскликнуть: «Да что ты говоришь!».

Между тем, марафон уморительных фотожаб в соцсетях продолжается.