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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре

Расходы на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае составили пять миллионов рублей. К таким выводам пришел краевой совет судей по результатам проведенной проверки, сообщает «Интерфакс».

«Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности», — отметил председатель совета судей Владимир Кисляк.

По его словам, все документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении совета. Заказчиком мероприятия выступил отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев. Все платежные документы выставлены на его имя, пояснил Кисляк.

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«Что касается свадебного подарка, мы также направили запросы в ГИБДД. Нам поступил ответ, что за невестой Софьей транспортные средства вообще не значатся, а за ее женихом — Вадимом — числится транспортное средство Toyota Highlander, которое зарегистрировано в 2015 году и не может являться свадебным подарком», — добавил председатель совета.

Ранее 19 июля в Совете судей представили другие данные, полученные по результатам проверки сообщений о тратах на свадьбу дочери судьи Хахалевой. Тогда совет пришел к выводам, что звезды российской эстрады согласились принять участие в празднике без гонораров. При этом расходы на организацию торжества не превысили 2,5 миллиона рублей.

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда состоялась 10 июня, видеозапись с мероприятия появилась в сети спустя несколько дней. На мероприятии присутствовали звезды эстрады, а его проведение оценили в два миллиона долларов.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.

Комментарии
2
Без Имени
Кто бы сомневался. А то что, диплом фальшивый, так то совсем пустяк. У нас министры многие такие имеют.
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Карина Подольская
Кошмар!!!! Когда это все закончится. Прям так и поверили, что все "звёзды" работали бесплатно. Ни капли стыда у всех этих людей.
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