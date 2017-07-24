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11:00 (мск), источник: Клопс.ru

В привезённых в Калининград из Вьетнама креветках обнаружили антибиотики

В ведомстве отметили, что регулярный приём тетрациклина приводит к разрушению зубов.

В партии сыромороженых креветок, привезённой из Вьетнама, обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

«Для антибиотиков тетрациклинового ряда характерен кумулятивный эффект. Накапливаясь в организме, они могут негативно воздействовать на органы слуха, вызывать снижение количества тромбоцитов, вызывать токсические реакции в печени. Накапливаясь в костной ткани, тетрациклины могут нарушать ее формирование, особенно опасно это для детей, потому что у них может замедлиться рост. У взрослых регулярное поступление тетрациклина приводит к разрушению зубов», — отметили в ведомстве.

Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе сгущённого молока из Смоленской области. Сотрудники ведомства выявили нарушения ветеринарных требований и незаполненные документы.

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