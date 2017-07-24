В привезённых в Калининград из Вьетнама креветках обнаружили антибиотики

«Для антибиотиков тетрациклинового ряда характерен кумулятивный эффект. Накапливаясь в организме, они могут негативно воздействовать на органы слуха, вызывать снижение количества тромбоцитов, вызывать токсические реакции в печени. Накапливаясь в костной ткани, тетрациклины могут нарушать ее формирование, особенно опасно это для детей, потому что у них может замедлиться рост. У взрослых регулярное поступление тетрациклина приводит к разрушению зубов», — отметили в ведомстве.