В привезённых в Калининград из Вьетнама креветках обнаружили антибиотики
В ведомстве отметили, что регулярный приём тетрациклина приводит к разрушению зубов.
В ведомстве отметили, что регулярный приём тетрациклина приводит к разрушению зубов.
В партии сыромороженых креветок, привезённой из Вьетнама, обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы. Об этом сообщает
«Для антибиотиков тетрациклинового ряда характерен кумулятивный эффект. Накапливаясь в организме, они могут негативно воздействовать на органы слуха, вызывать снижение количества тромбоцитов, вызывать токсические реакции в печени. Накапливаясь в костной ткани, тетрациклины могут нарушать ее формирование, особенно опасно это для детей, потому что у них может замедлиться рост. У взрослых регулярное поступление тетрациклина приводит к разрушению зубов», — отметили в ведомстве.
Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при ввозе сгущённого молока из Смоленской области. Сотрудники ведомства выявили нарушения ветеринарных требований и незаполненные документы.