В Алматы пропала 16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова
16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова вышла на встречу с другом вчера, 23 июля и перестала выходить на связь.
16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова вышла на встречу с другом вчера, 23 июля и перестала выходить на связь.
16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова вышла на встречу с другом вчера, 23 июля и перестала выходить на связь с родными, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Анастасия Смирнова в воскресенье, 23 июля, вернулась с соревнований по фехтованию из Кыргызстана, ушла на встречу с другом и не вернулась домой. По словам родственников, последний раз звонок с ее телефона был зарегистрирован в районе автовокзала «Сайран».
«Вчера утром
«Мы мальчика видели несколько раз, нам показался хорошим. Но я начала узнавать про него, оказалось, что он плохой. Состоит на учете, как беспризорник. Съездили в РУВД, приходил его папа. Мальчика тоже ищут, но заявление он не написал», — сказала девушка.
«Скорее всего она сбежала с ним. Мама написала ей сообщение, вчера около 6 вечера она прочитала, но не ответила. Как раз в это время был последний звонок из «Сайрана» и больше нет информации по их телефонам, — заключила Елизавета.
Родные спортсменки просят всех, кто видел и обладает информацией о местонахождении Анастасии Смирновой, сообщить им информацию по телефону: +7 707 430 44 26.