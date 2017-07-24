За безопасностью на дорогах Хабаровска будут следить «Кречеты»

Источник: Восток Медиа

Следить за хабаровскими дорогами будут видеофиксаторы за четыре миллиона рублей. Хитрые автомобилисты, установившие на свой транспорт радары, не смогут обмануть камеры: датчики их не увидят.

Универсальные приборы видеофиксации в любое время суток, независимо от освещения, смогут считывать практически все виды нарушений правил дорожного движения, точно идентифицируя транспортное средство. Передавать данные сотрудникам правоохранительных органов и в городской центр организации движения устройство будет с помощью встроенного модема. Дорогостоящие камеры купили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Рубежи “Кречет” будут работать на ряде крупных хабаровских магистралей. Сегодня под их контроль становится улица Павла Морозова — монтаж комплексов там уже начался. На очереди — Восточное шоссе, улицы Пионерская, Тихоокеанская, Краснореченская, проспект 60-летия Октября. Изображение с них, как и от более сотни других, ранее установленных в городе видеокамер, будет транслироваться на экран нашего центра», — сообщил директор МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин.

В общей сложности в краевом центре оснастят приборами видеофиксации и подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением 21 светофор в дополнение к 181, подключенному ранее. К концу года из 219 светофоров, функционирующих в городе, 202 перекрёстка будут укомплектованы видеооборудованием и подключены к автоматизированной системе управления и диспетчеризации (АСУУД).

«Также 41 перекрёсток, оснащение которого устарело, будет полностью переоборудован — там проведём монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», — рассказал начальник отдела АСУУД МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков.

По мнению специалистов центра организации дорожного движения, установка новейших программных радарных комплексов «Кречет», а также большого количества других видеофиксаторов, позволит снизить количество правонарушений на дорогах на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Наличие приборов видеофиксации и то, что они регистрируют каждое нарушение ПДД, само по себе уже сдерживающий фактор: зная о том, что этот участок дороги контролируется камерой, водитель будет вести себя гораздо осторожнее, особенно при выезде на забитый машинами и пешеходами перекрёсток. Предупреждение ДТП и правонарушений, а не наказание автохамов — вот главное предназначение всех этих видеоприборов», — добавил Максим Клименков.

В общей сложности в 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» городу Хабаровску выделено более двух миллиардов рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах.

«Эти средства будут потрачены на модернизацию старых и установку новых светофорных объектов, приобретение самых современных приборов видеофиксации, монтаж дорожных ограждений, нанесение разметки повышенной яркости на пешеходные переходы и многое другое», — рассказал Михаил Семакин.