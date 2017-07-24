За безопасностью на дорогах Хабаровска будут следить «Кречеты»
Они будут невидимы для радаров автомобилистов.
Они будут невидимы для радаров автомобилистов.
Следить за хабаровскими дорогами будут видеофиксаторы за четыре миллиона рублей. Хитрые автомобилисты, установившие на свой транспорт радары, не смогут обмануть камеры: датчики их не увидят.
Универсальные приборы видеофиксации в любое время суток, независимо от освещения, смогут считывать практически все виды нарушений правил дорожного движения, точно идентифицируя транспортное средство. Передавать данные сотрудникам правоохранительных органов и в городской центр организации движения устройство будет с помощью встроенного модема. Дорогостоящие камеры купили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Рубежи “Кречет” будут работать на ряде крупных хабаровских магистралей. Сегодня под их контроль становится улица Павла Морозова — монтаж комплексов там уже начался. На очереди — Восточное шоссе, улицы Пионерская, Тихоокеанская, Краснореченская, проспект 60-летия Октября. Изображение с них, как и от более сотни других, ранее установленных в городе видеокамер, будет транслироваться на экран нашего центра», — сообщил директор МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин.
В общей сложности в краевом центре оснастят приборами видеофиксации и подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением 21 светофор в дополнение к 181, подключенному ранее. К концу года из 219 светофоров, функционирующих в городе, 202 перекрёстка будут укомплектованы видеооборудованием и подключены к автоматизированной системе управления и диспетчеризации (АСУУД).
«Также 41 перекрёсток, оснащение которого устарело, будет полностью переоборудован — там проведём монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», — рассказал начальник отдела АСУУД МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков.
По мнению специалистов центра организации дорожного движения, установка новейших программных радарных комплексов «Кречет», а также большого количества других видеофиксаторов, позволит снизить количество правонарушений на дорогах на 20%. Об этом сообщили в
«Наличие приборов видеофиксации и то, что они регистрируют каждое нарушение ПДД, само по себе уже сдерживающий фактор: зная о том, что этот участок дороги контролируется камерой, водитель будет вести себя гораздо осторожнее, особенно при выезде на забитый машинами и пешеходами перекрёсток. Предупреждение ДТП и правонарушений, а не наказание автохамов — вот главное предназначение всех этих видеоприборов», — добавил Максим Клименков.
В общей сложности в 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» городу Хабаровску выделено более двух миллиардов рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах.
«Эти средства будут потрачены на модернизацию старых и установку новых светофорных объектов, приобретение самых современных приборов видеофиксации, монтаж дорожных ограждений, нанесение разметки повышенной яркости на пешеходные переходы и многое другое», — рассказал Михаил Семакин.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о программе «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого проекта в селе Заозёрное строители прокладывают дорогу от остановки «Горбатый мост» в районе Петропавловского озера и до выезда из села Матвеевка на одноимённое шоссе. Также ремонтники кладут асфальт на улице Ленина. Следить за качеством работ могут сами горожане. Теперь, если люди видят или сомневаются, что дорожники выполняют свои обязанности правильно, они могут отправить сообщение на сайт, дополнив при этом свои замечания фотографиями или видео.