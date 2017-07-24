Житель Приангарья отсудил у службы доставки «Связного» 100 тысяч за неисправный iPhone 7
Соответствующее решение принял Зиминский городской суд.
Соответствующее решение принял Зиминский городской суд.
Более 100 тысяч рублей взыскали с компании «Связной Логистика» за неисправный Apple Plus 128 Gb. Зиминский городской суд вынес решение по гражданскому делу к «Связному» о расторжении договора
Истец пояснил, что приобрел iPhone 7 Plus 128 Gb, за который уплатил 104 тысячи рублей. Однако после покупки он обнаружил в товаре неисправности: смартфон не включался, при подключении к сети показывал «яблоко» и перезагружался. Мужчина, обратился к продавцу с устной просьбой устранить недостатки. Продавец взял товар на гарантийный ремонт, но его не произвел. При повторном обращении истца к продавцу — ситуация повторилась. Тогда потребитель обратился к продавцу с претензией о расторжении договора
«Представитель ответчика “Связного” просил суд оставить требования истца без удовлетворения, поскольку дефекты возникли
В связи с этим требования истца о расторжении договора
Решение суда не вступило в законную силу.