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11:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Приангарья отсудил у службы доставки «Связного» 100 тысяч за неисправный iPhone 7

Соответствующее решение принял Зиминский городской суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Более 100 тысяч рублей взыскали с компании «Связной Логистика» за неисправный Apple Plus 128 Gb. Зиминский городской суд вынес решение по гражданскому делу к «Связному» о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченных за товар денег, неустойки за нарушение сроков выполнения требований потребителя по день вынесения решения суда, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца. Об этом ИА IrkutsMedia сообщили в пресс-службе суда.

Истец пояснил, что приобрел iPhone 7 Plus 128 Gb, за который уплатил 104 тысячи рублей. Однако после покупки он обнаружил в товаре неисправности: смартфон не включался, при подключении к сети показывал «яблоко» и перезагружался. Мужчина, обратился к продавцу с устной просьбой устранить недостатки. Продавец взял товар на гарантийный ремонт, но его не произвел. При повторном обращении истца к продавцу — ситуация повторилась. Тогда потребитель обратился к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных за товар денег, но ему было отказано. В дальнейшем мужчина обратился в суд.

«Представитель ответчика “Связного” просил суд оставить требования истца без удовлетворения, поскольку дефекты возникли из-за нарушений правил эксплуатации потребителем. Далее по результатам судебной товароведческой экспертизы было выявлено, что в смартфоне имеется трещина в дисплее и неисправна системная плата. Эксперт сделал вывод, что дефекты являются неустранимыми. Следов нарушения правил его эксплуатации не выявлено. Отсюда следует, что это производственный брак», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим требования истца о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы, неустойки, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя судом удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

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