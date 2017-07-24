В Советском районе Волгограда отключат газ 26 июля

Жители Советского района Волгограда останутся без газа в среду, 26 июля, с 08:00 до 20:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», ограничение подачи топлива будет связано с проведением плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Так, к примеру, без топлива останутся жители улиц Авиаторской, Карла Маркса, Льва Толстого, Тулака, Консервной, Аджарской, Теплова, Приволжской и некоторых других. Полные адреса можно узнать здесь.