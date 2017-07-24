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11:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми во время Крестного хода ограничат движение по центру города

26 июля в период с 09.00 до 13.00 жителей города просят пользоваться объездными путями.

В Перми 26 июля на период прохождения колонны Крестного хода ограничат движение по центру города. В Период с 09.00 до 13.00 пермяков просят в эти часы пользоваться объездными маршрутами.

«Движение всех видов транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны», — сообщили в администрации города Перми.

Также движения по полосам будет ограничено на улице Чкалова от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана, на улице Героев Хасана от улицы Чкалова до улицы Васильева.

На улице Васильева трудно будет проехать на участке Героев Хасана до улицы 1-й Бахаревской. На улице 1-й Бахаревской движение ограничат на участке от улицы Васильева до улицы Пристанционной. Та, в свою очередь, будет регулироваться сотрудниками ГИБДД на участке от 1-й Бахаревской до Бахаревского женского монастыря, расположенного на улице Пристанционной, 38.

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