В Перми во время Крестного хода ограничат движение по центру города

В Перми 26 июля на период прохождения колонны Крестного хода ограничат движение по центру города. В Период с 09.00 до 13.00 пермяков просят в эти часы пользоваться объездными маршрутами.

«Движение всех видов транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны», — сообщили в администрации города Перми.

Также движения по полосам будет ограничено на улице Чкалова от Комсомольского проспекта до улицы Героев Хасана, на улице Героев Хасана от улицы Чкалова до улицы Васильева.