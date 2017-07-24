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11:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на 16 часов задержали вылет в Анталью

В пресс-службе аэропорта пояснили, что рейс отложен по вине авиакомпании.

В Перми на 16 часов задерживается вылет в турецкую Анталью. На табло аэропорта «Савино» указано, что вылет 8Q 830 вместо 07.30 самолёт поднимется в небо в 23:30.

«Все службы аэропорта работают в штатном режиме. Задержка вылета произошла по вине авиакомпании Onur Air, осуществляющей перевозки по направлению. В настоящее время часть пассажиров покинула аэропорт, некоторые остались в зоне вылета», — сообщила «АиФ-Прикамье» пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова.

Напомним, 16 мая в аэропорту задержали рейс «304 Пермь-Москва. Пассажиры провели в ожидании вылета более пяти часов. Причиной задержки также стали проблемы со стороны авиакомпании.

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