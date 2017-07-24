В Перми на 16 часов задержали вылет в Анталью

В Перми на 16 часов задерживается вылет в турецкую Анталью. На табло аэропорта «Савино» указано, что вылет 8Q 830 вместо 07.30 самолёт поднимется в небо в 23:30.

«Все службы аэропорта работают в штатном режиме. Задержка вылета произошла по вине авиакомпании Onur Air, осуществляющей перевозки по направлению. В настоящее время часть пассажиров покинула аэропорт, некоторые остались в зоне вылета», — сообщила «АиФ-Прикамье» пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Юлия Отраднова.