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12:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

«Эксклюзивный грант» подарил Путин в Сочи школьнице на второе бесплатное образование

Ранее ученица музыкальной школы озадачила президента в сочинском центре «Сириус» вопросом, как освоить вторую специальность.

Источник: KrasnodarMedia.su

Краснодар, 24 июля, KrasnodarMedia.

Во время «Недетского разговора» в сочинском образовательном центре «Сириус» ученица Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Мария Андреева озадачила президента РФ Владимира Путина вопросом о получении бесплатного образования по второй специальности. Девочка осваивает фортепиано и скрипку. Основные дисциплины по ним дублируются, а платить за вторую специализацию необходимо по полной программе. Вопрос школьницы будет решен положительно через выплату гранта или персональной стипендии. Но подобные случаи будут носить исключительно эксклюзивный и индивидуальный характер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

«Вопрос Марии Андреевой, безусловно, подтолкнул к ускорению решения проблемы, связанной с тем, что многие одаренные дети в музыкальных училищах хотят освоить две специальности, — сказал Святослав Голубенко, заместитель директора Департамента науки и образования Минкультуры. — Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль, и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования».

В настоящее время допускается возможность обучаться бесплатно только по одной специальности в рамках одного уровня образования, например, среднего профессионального образования или высшего (в т.ч. при одновременном освоении двух программ).

«В наших подведомственных учреждениях есть такие примеры и имеется опыт поддержки талантливых детей, осваивающих одновременно две специальности», — сказал он, приведя в пример Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, где обучаясь по одной специальности на бюджетном отделении, по второй талантливый музыкант обучается на платном отделении. При этом фактически учреждение устанавливает перезачет повторяющихся дисциплин, а плата за обучение по второй специальности является «символической».

Кроме того, по его мнению, решение вопроса возможно через представление в музыкальных училищах специального гранта для обучения.

«Нужно понимать, что учреждение, принимая решение об обучении одаренного учащегося по второй специальности, с одной стороны, дает ему возможность профессионально самоопределиться с точки зрения последующего обучения в вузе, а с другой — берет на себя ответственность за обеспечение “контроля качества” его подготовки, — отмечает Святослав Голубенко. — Поэтому мы должны определить механизм выделения гранта и перечень федеральных образовательных учреждений, гарантирующих качество подготовки ребенка по двум специальностям».

Также, по его мнению, при учреждении грантовой поддержки, талантливых детей, которым может быть предоставлено право освоения второй специальности, должна отбирать специально созданная экспертная комиссия.

«Мы понимаем, что платить за одни и те же уроки — абсурдно, поэтому прорабатывали эту ситуацию в конце учебного года и фактически решили её», — со своей стороны рассказал директор Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Валерий Пясецкий.

По его словам, решение проблемы может быть найдено через выплату ученице гранта или персональной стипендии. Из этих денег и можно будет оплатить уроки по второй специальности. «Часы по специальности фортепиано — это не такие большие деньги, поэтому мы в любом случае найдем решение», — подчеркнул Валерий Пясецкий.

В тоже время директор ЦМШ особо отметил, что подобные решения должны носить исключительно эксклюзивный и индивидуальный характер.

«Я в профессии всю жизнь и случаи, когда занимаясь двумя специальностями исполнитель равнозначен по обеим — крайне редки. С очень большим процентом вероятности рано или поздно верх возьмет одна из двух», — сказал он, добавив, что «нужно учитывать уникальную одаренность человека, так как желающих обучаться на двух специальностях очень много».

По его мнению, профессиональному сообществу совместно с Минкультуры России нужно разработать серьезные критерии, которые позволят отбирать одаренных детей, и в тоже время не будут противоречить отечественному законодательству, — сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

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