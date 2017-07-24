Волгоградцы смогут увидеть частное лунное затмение

Волгоградцы увидят частное лунное затмение 7 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградском планетарии, такое затмение происходит тогда, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, но при этом они не находятся точно на одной прямой. Только часть видимой поверхности Луны окажется в тени Земли. «Будет наблюдаться эффект “трёхцветной Луны” и по цвету земной тени можно сделать вывод о состоянии атмосферы родной планеты», — добавили в планетарии.

Добавим, что частное лунное затмение явление редкое — следующее произойдет только в ночь на 17 июля 2019 года.