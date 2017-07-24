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12:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут увидеть частное лунное затмение

Местные жители понаблюдают за эффектом «трехцветной Луны».

Волгоградцы увидят частное лунное затмение 7 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградском планетарии, такое затмение происходит тогда, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, но при этом они не находятся точно на одной прямой. Только часть видимой поверхности Луны окажется в тени Земли. «Будет наблюдаться эффект “трёхцветной Луны” и по цвету земной тени можно сделать вывод о состоянии атмосферы родной планеты», — добавили в планетарии.

Добавим, что частное лунное затмение явление редкое — следующее произойдет только в ночь на 17 июля 2019 года.

Добавим, что в этом году 7 августа волгоградцы смогут прийти в планетарий и на астроплощадке увидеть затмение с помощью телескопов и на большом экране, где будет идти трансляция. «Наблюдения явления также будут проводиться и в башне обсерватории. Запись на участие будет открыта немного позже», — добавили в планетарии.

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