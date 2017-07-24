День Франции нижегородцы отмечали на ипподроме
Рысистые бега, выступления наездников, французские песни и угощения. День Франции отметили на Нижегородском ипподроме.
Рысистые бега, выступления наездников, французские песни и угощения. День Франции отметили на Нижегородском ипподроме.
Мероприятие приурочили к 300-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Францией. В ходе праздника состоялось четыре забега на французских рысаках, а также конные шоу и выступления спортсменов. В перерывах между состязаниями гостей праздника развлекали артисты, исполняющие известные французские песни.