День Франции нижегородцы отмечали на ипподроме

Мероприятие приурочили к 300-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Францией. В ходе праздника состоялось четыре забега на французских рысаках, а также конные шоу и выступления спортсменов. В перерывах между состязаниями гостей праздника развлекали артисты, исполняющие известные французские песни.