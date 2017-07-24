Бойцы «Fulger» забрали жениха-дебошира прямо со свадьбы

Источник: Publika.md

Помощь понадобилась владельцам ресторана после конфликта с гостями, которые оказались недовольны качеством еды. Бойцы «Fulger» задержали троих человек, среди которых был и жених.

Мужчины были сильно пьяны и всеми силами сопротивлялись задержанию. Вскоре к ним присоединилось и невеста. Она добровольно решила сопроводить задержанных в отделение полиции. В машине молодым кричали «Горько!», а после женщина исполнила песню «Ах эта свадьба пела и плясала».