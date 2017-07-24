Пока звенишь, не пройдешь: В метро Петербурга проводят повальный досмотр
Эксперимент показал неосуществимость метода.
Эксперимент показал неосуществимость метода.
В Петербурге на двух станциях метро начался повальный досмотр пассажиров. Опробовать новую систему решили на двух наименее загруженных станциях — «Спасской» и «Звенигородской».
Пассажиры, которые «звенят» при прохождении рамок, должны предъявить содержимое всех своих карманов и сумок — пока рамки не успокоятся. Все чемоданы и рюкзаки тем временем проходят через рентгеновскую установку.
Уже сейчас ясно, что система такого повального досмотра не перспективна. При имеющихся вестибюлях, количестве сотрудников безопасности и техники на сегодняшний день такая проверка просто парализует работу метро.
Как сообщает ФАН, одну из станций, на которой проводили эксперимент, и которая в воскресенье практически пустует,