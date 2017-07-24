Пока звенишь, не пройдешь: В метро Петербурга проводят повальный досмотр

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на двух станциях метро начался повальный досмотр пассажиров. Опробовать новую систему решили на двух наименее загруженных станциях — «Спасской» и «Звенигородской».

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Пассажиры, которые «звенят» при прохождении рамок, должны предъявить содержимое всех своих карманов и сумок — пока рамки не успокоятся. Все чемоданы и рюкзаки тем временем проходят через рентгеновскую установку.

Уже сейчас ясно, что система такого повального досмотра не перспективна. При имеющихся вестибюлях, количестве сотрудников безопасности и техники на сегодняшний день такая проверка просто парализует работу метро.