Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
12:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Пока звенишь, не пройдешь: В метро Петербурга проводят повальный досмотр

Эксперимент показал неосуществимость метода.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на двух станциях метро начался повальный досмотр пассажиров. Опробовать новую систему решили на двух наименее загруженных станциях — «Спасской» и «Звенигородской».

Читайте также
Метро просит отсрочку от терактов

Пассажиры, которые «звенят» при прохождении рамок, должны предъявить содержимое всех своих карманов и сумок — пока рамки не успокоятся. Все чемоданы и рюкзаки тем временем проходят через рентгеновскую установку.

Уже сейчас ясно, что система такого повального досмотра не перспективна. При имеющихся вестибюлях, количестве сотрудников безопасности и техники на сегодняшний день такая проверка просто парализует работу метро.

Как сообщает ФАН, одну из станций, на которой проводили эксперимент, и которая в воскресенье практически пустует, из-за того, что сотрудники не успевали проверить пассажиров, приходилось закрывать более десяти раз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Победа» будет сажать самолет из-за курильщиков на борту
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу Канал ТНТ объявил о начале приема заявок в проект «Песни»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь