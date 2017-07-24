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12:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» прошёл в Иркутской области

В области завершился фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест».

Полный набор колоколов, заказанный на средства гранта от международного фонда «Православная инициатива», пришёл в село Шаманка Шелеховского района как раз в день открытия фестиваля.

— Вообще мы с этой звонницей можем полмира обойти, — говорит координатор проекта «Байкальский перезвон» Светлана Гладкова.

И плот с передвижной колокольней возглавил крестный ход-сплав по Иркуту.

— Мы можем звонить и на сплаве, и на фестивале, и на любом торжестве, — говорит руководитель школы колокольного звона при храме Спаса нерукотворного образа в Иркутске Александр Ипполитов.

Крестный ход-сплав приурочен к дням памяти третьего епископа иркутского Софрония и так громко напоминает землякам о том, что в следующем году будет отмечаться столетие прославления святителя. На плоту-звоннице — и начинающие звонари, и маститые: учат и учатся.

— Слово «сплав» — многозначное… Здесь происходит сплав — так сплавляются металлы в теле колокола… Образуется монолит, — говорит заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска Алексей Талашкин.

Продолжился фестиваль в Никольской церкви села Листвянка. Каждому участнику даётся для выступления только две минуты.

— Здорово. Просто безумно красиво звонят, — говорит участник фестиваля Екатерина Соболева.

— В чём суть мастерства? Свобода, творчество, любовь… Ритмический рисунок в основе звона. Любовь, привязанность к колокольному звону находит отклик в каждой клеточке нашей генетической памяти, — говорит руководитель школы колокольного звона при храме спаса нерукотворного образа в Иркутске Александр Ипполитов.

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