Фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» прошёл в Иркутской области
В области завершился фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест».
В области завершился фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест».
Полный набор колоколов, заказанный на средства гранта от международного фонда «Православная инициатива», пришёл в село Шаманка Шелеховского района как раз в день открытия фестиваля.
— Вообще мы с этой звонницей можем полмира обойти, — говорит координатор проекта «Байкальский перезвон» Светлана Гладкова.
И плот с передвижной колокольней возглавил крестный
— Мы можем звонить и на сплаве, и на фестивале, и на любом торжестве, — говорит руководитель школы колокольного звона при храме Спаса нерукотворного образа в Иркутске Александр Ипполитов.
Крестный
— Слово «сплав» — многозначное… Здесь происходит сплав — так сплавляются металлы в теле колокола… Образуется монолит, — говорит заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства из Новосибирска Алексей Талашкин.
Продолжился фестиваль в Никольской церкви села Листвянка. Каждому участнику даётся для выступления только две минуты.
— Здорово. Просто безумно красиво звонят, — говорит участник фестиваля Екатерина Соболева.
— В чём суть мастерства? Свобода, творчество, любовь… Ритмический рисунок в основе звона. Любовь, привязанность к колокольному звону находит отклик в каждой клеточке нашей генетической памяти, — говорит руководитель школы колокольного звона при храме спаса нерукотворного образа в Иркутске Александр Ипполитов.