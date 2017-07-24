Туристические карты появятся в автобусах Владивостока

Источник: РИА "Новости"

На картах российские и иностранные гости приморской столицы смогут не только найти названия остановок на английском языке, но и узнают, на каких из них можно посмотреть главные достопримечательности города. Все экспонаты на карте отмечены оранжевым цветом. К слову, такие помощники появятся далеко не на всех автобусах, а только на маршрутах № 15 и 98.

Как рассказали в пресс-службе Администрации Приморского края, данная карта была разработана в рамках государственной программы «Развитие туризма» Туристско-информационным центром Приморского края. Схематическую карту планируется разместить справа от первой двери. Кстати, карта будет видна и с улицы, и в салоне автобуса.

По словам директора центра Дарьи Гусевой, идея создания карт родилась давно, однако воплотить ее в жизнь удалось лишь после того, как в минувшем году во Владивосток приезжала делегация из Японии. Они тогда отметили, что в общественном транспорте не хватает указателей и карт. Индивидуальные туристы с удовольствием пользовались бы ими.

Отметим, что на туристических картах будут указаны следующие достопримечательности: Приморский Океанариум, ДВФУ (набережная и кампус), Приморская сцена государственного академического Мариинского театра, собор Покрова Пресвятой Богородицы, площадь Борцов Революции, музей имени Арсеньева, Владивостокский ГУМ, парк Победы, арка Цесаревича Николая, Лютеранская кирха, мемориальная подводная лодка «С-56», набережная Цесаревича, храм в честь Успения Божией Матери, фуникулер и видовая площадка.

Напомним, что в Приморье достопримечательности можно увидеть не только в столице края, но и за ее пределами. Совсем недавно к нам приезжала съемочная группа National Geographic Traveler, чтобы совершить автопробег на джипах повышенной проходимости по самым красивым природным местам региона и снять фильм. «Мы в восторге от увиденного в Приморье. Хасанский район — это уникальный уголок, где на компактной территории можно увидеть природные объекты и явления, которые бывают в абсолютно разных климатических поясах, — позднее рассказывали ее участники».