Светофор на Ленинградской площади в Омске будет гореть дольше
Новая схема движения сохранится до окончания реконструкции одноименной улицы с нечетной стороны.
Новая схема движения сохранится до окончания реконструкции одноименной улицы с нечетной стороны.
С 25 июля светофор, установленный перед въездом на Ленинградский мост, при повороте на улицу Ленина будет гореть зеленым сигналом на 3 секунды дольше, после завершения движения встречного потока. Об этом сообщила Администрация города Омска.
Отметим, что при плотном потоке автомобилей на встречной полосе водители часто нарушали правила и проезжали на красный сигнал светофора. Светофор перенастроили чтобы снизить риск аварий.