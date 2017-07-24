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12:07 (мск), источник: Om1.ru

Светофор на Ленинградской площади в Омске будет гореть дольше

Новая схема движения сохранится до окончания реконструкции одноименной улицы с нечетной стороны.

С 25 июля светофор, установленный перед въездом на Ленинградский мост, при повороте на улицу Ленина будет гореть зеленым сигналом на 3 секунды дольше, после завершения движения встречного потока. Об этом сообщила Администрация города Омска.

Отметим, что при плотном потоке автомобилей на встречной полосе водители часто нарушали правила и проезжали на красный сигнал светофора. Светофор перенастроили чтобы снизить риск аварий.

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