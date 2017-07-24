Уфу ждет пасмурная неделя с солнечным и теплым окончанием

Так, если с понедельника по четверг температура днем будет в пределах 22−24°С, то уже в пятницу она подскочит до 28 °C, и продлится так до субботы. Ночью температура в первой половине недели будет держаться на уровне 14−15°С, а во второй — 17−18°С.