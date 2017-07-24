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12:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфу ждет пасмурная неделя с солнечным и теплым окончанием

Несмотря на то, что всю неделю будут идти кратковременные дожди, в Уфе все же потеплеет, сообщает портал gismeteo.ru.

Источник: Proufu.ru

Так, если с понедельника по четверг температура днем будет в пределах 22−24°С, то уже в пятницу она подскочит до 28 °C, и продлится так до субботы. Ночью температура в первой половине недели будет держаться на уровне 14−15°С, а во второй — 17−18°С.

Все это время будет пасмурно и дождливо, а в субботу — особенно. Если на протяжении всей недели прогнозируется 0,1−0,3 мм осадков, то в субботу — 9,4. Зато воскресение будет солнечным и теплым.

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