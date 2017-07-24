Туристическая блокада: как украинцев десять часов на жаре отучают ездить в Крым

Источник: РИА "Новости"

Причем, граждане сопредельного государства, решившие отдохнуть в Республике, отмечают, что очереди создаются украинскими пограничниками намеренно. На полуострове уже окрестили это явление туристической блокадой.

Люди на границе России и Украины

Корреспондент РИА Новости (Крым) посетил пункт пропуска «Джанкой» (с украинской стороны «Чонгар» — ред.) и пообщался с водителями, которых стражи украинских границ заставили провести по десять часов в пробке. Украинцы охотно общаются с российскими журналистами, но отказываются сообщать свои фамилии, поскольку откровенно боятся санкций со стороны украинских властей и силовых структур.

Вперед, в очередь!

Первое, с чем сталкивается украинский турист в очереди на территории своего государства — это полное отсутствие условий для ожидания. Территория замусорена, нет туалетов, пассажиры с детьми изнывают от жары в автомобилях по десять часов на равных условиях с другими.

«Я стою с трех часов ночи. Никаких условий для двоих детей нет. Машина — вот все мои условия», — рассказывает Сергей. Он едет в Крым на отдых из Запорожья.

Знающие ситуацию приезжают именно ночью: нет мучительной жары, а очереди меньше. Утром количество автомобилей растет. К потоку желающих перейти границу добавляются пассажиры поездов.

«Я стоял девять с половиной часов. Но очередь просто бесконечная и я уверен, что за сутки люди ее просто не пройдут», — рассказывает Андрей. В его машине также двое детей.

Мужчина уверен, что рано или поздно украинские пограничники, намеренно создающие очереди, образумятся, но даже если нет — в Крым семья ездить будет все равно.

«С четырех утра мы стояли на границе и вот только прошли (около 12:00 — ред.). Солнцепек, два окна пропуска работали попеременно, а потом открыли сразу четыре, видимо, как только украинские пограничники увидели, что вы сюда приехали», — рассказал Виктор.

Расстояние между пунктами пропуска небольшое. Фотографировать в них запрещено. Если в обозримой зоне появляется человек с камерой — это точно журналист. Поэтому визит СМИ к границе сопредельного государства никогда не остается незамеченным погранслужбой Украины.

Не выдерживают и люди, и «кони».

Украинцы, часто приезжающие в Крым, придумывают различные методы, как облегчить участь в очередях перед пунктом пропуска «Чонгар». Например, Алексей поздней ночью занял место, а утром уже приехали жена с детьми.

«Я так сделал, поскольку там нет ни туалета, ни душа — ничего. Ларек есть, чтобы воды купить. И то, самая дешевая полулитровая минералка стоит 50 рублей», — рассказал Алексей. Он вместе с семьей едет на отдых в Оленевку и по его словам он все равно будет ездить на полуостров. На наш вопрос почему отвечает коротко: «Ведь это Крым».

Суровые условия, создаваемые украинскими пограничниками для своих же сограждан, с трудом переносят не только люди, но и техника. За несколько часов простаивания в очереди у автомобилей «умирают» аккумуляторы.

«Кто толкает, кто прикуривает авто, многие просто не глушат. Просто непонятно, почему так долго стоим? Просто понять не могу. Вот с четырех утра я стою и стою…», — рассказывает Дмитрий.

При этом он уверен, что все старания украинских пограничников тщетны.

«Люди ехали и будут. Всем хочется нормального моря и нормального отдыха. А руководство страны пускай, как хочет, так и относится», — уверят Дмитрий.

Пешком проще.

Чуть меньше страдают от нечеловеческих условий решившие пересечь границу Украины и Крыма пешим ходом. Все-таки на их проверку у украинских пограничников, при всем желании, времени уходит сравнительно немного: мамы с детьми проходят очереди за полтора-два часа. Это, все же, не девять.

«С детьми без очереди не пропускают, для людей ничего не сделано. Пропускают медленно, вот мы простояли два часа, за это время при нас ни одна машина не проехала», — рассказывает Елена.

При этом, зафиксированы случаи, когда человеку в очереди просто становилось плохо из-за жары.

«Там много людей с детьми, много машин. Нас до границы довезли, мы специально так сделали, чтобы на машине не ехать. Ведь там ни туалетов, ни каких-либо условий. Сегодня там очень плохо стало бабушке. Ей оказали помощь, правда, это был медик, который также стоял в очереди», — рассказала Светлана, едущая на отдых в Крым с Днепра.

Историю про бабушку, которой стало плохо, сообщает и депутат V созыва Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

«Старушка передвигалась со своим сыном на автомобиле без кондиционера и в очереди от жары ей стало очень плохо. Женщина два раза теряла сознание, поднялось давление, люди помогали кто чем может — кто водой, а кто-то предложил сесть в свой автомобиль с кондиционером. Сын вызвал скорую помощь. И самое ужасное в этой истории, что карета скорой помощи ехала около двух часов. Если бы не оказавшийся рядом врач, который так же стоял в очереди, неизвестно чем все могло закончиться. Получается местной и областной власти наплевать на все происходящие, глава Генического района слишком занят сочинением стихов о злом Путине, а то что у него в районе (курортный район) происходит, что скорая по несколько часов выезжает на вызов ему до этого нет пока никакого дела», — написал Алексей Журавко в своем аккаунте в Facebook. При этом он подчеркнул, что до него каждый день доходит «тревожная информация» с Чонгара, где очередь из желающих въехать в Крым на собственном авто достигает 200 автомобилей.

Контраст отношения.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым стараются максимально облегчить участь украинцев, прошедших все круги ада украинского КПП.

«В настоящий момент, в связи с курортным сезоном пассажиропоток со стороны Украины значительно увеличился и уже приближается к пиковым нагрузкам. В данный момент ежесуточный поток составляет от 6 тыс 500 до 7 тыс человек и от 800 до 900 транспортных средств», — рассказал журналистам заместитель начальника КПП «Джанкой» Владимир Равчев.

Для ускорения процедуры прохождения пограничного контроля большую часть из 10 полос в ПП «Джанкой» отвели для граждан, которые въезжают в Крым.

«В связи с увеличением пассажиропотока в Крым из Украины мы пропускаем транспорт по реверсивной полосе и сейчас из 10 полос в пункте пропуска семь работают на въезд», — пояснил Владимир Равчев.

При этом украинская сторона утверждает: во всем виноваты российские пограничники.

«Российские службы продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами. Из-за таких провокационных действий граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов», — уверяют в Госпогранслужбе Украины, при этом подчеркивая, что «российские службы активизируют свою работу только во время пребывания в пункте пропуска российских каналов».

Несостоявшаяся блокада.

Крымские власти связывают намеренное вредительство украинских пограничников с проведением, так называемой, «туристической блокадой Крыма». По данным главы Крымского Госкомнаца Заура Смирнова сотрудники Госпогранслужбы Украины, которые работают на границе с Крымом, по приказу украинских властей создают искусственные препятствия согражданам, которые направляются на отдых в Республику.

По мнению Смирнова, официальный Киев решился на столь непопулярные меры для того, чтобы огородить граждан Украины от реалий жизни в Крыму, который сейчас стоит на пике развития и где реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

При этом власти Крыма, а в частности глава Комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, отмечают, что Украина ежегодно предпринимает попытки сорвать поездки соотечественников на полуостров. При этом он подчеркнул, что в своих прогнозах руководство курортно-туристической отрасли Республики никогда не учитывало поток из Украины по причине непредсказуемости поведения властей сопредельного государства.