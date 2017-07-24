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12:11 (мск), источник: Калининград.Ru

Самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво» из-за плохой погоды

В расписании полётов аэропорта произошли изменения.

Источник: Калининград.Ru

Утром в понедельник, 24 июля, самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно выполняло рейс 5N 6101/WZ101 из Домодедово. Из-за ограниченной видимости самолёт не смог совершить посадку в Калининграде. Его отправили на запасной аэродром в Минск.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании «Храброво» произошли другие изменения. Так, воздушное судно из Минска, которое выполняло рейс B2 911, приземлилось позже на 40 минут — в 9:16.

Вылет рейсов 5N 1753 и U6 371 из Домодедово задерживается до 10:30 и 11:25 соответственно. Также до 11:15 не полетит судно FV6125/SU 6125 из Внуково.

Кроме того, отложена отправка обратных рейсов в Москву. По состоянию на 09:30 метеоусловия улучшились. Аэропорт «Храброво» готов к приёму воздушных судов и ожидает прибытия задержанных рейсов.

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