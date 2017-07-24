Самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво» из-за плохой погоды
В расписании полётов аэропорта произошли изменения.
В расписании полётов аэропорта произошли изменения.
Утром в понедельник, 24 июля, самолёт из Москвы не смог приземлиться в «Храброво». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Воздушное судно выполняло рейс 5N 6101/WZ101 из Домодедово.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании «Храброво» произошли другие изменения. Так, воздушное судно из Минска, которое выполняло рейс B2 911, приземлилось позже на 40 минут — в 9:16.
Вылет рейсов 5N 1753 и U6 371 из Домодедово задерживается до 10:30 и 11:25 соответственно. Также до 11:15 не полетит судно FV6125/SU 6125 из Внуково.
Кроме того, отложена отправка обратных рейсов в Москву. По состоянию на 09:30 метеоусловия улучшились. Аэропорт «Храброво» готов к приёму воздушных судов и ожидает прибытия задержанных рейсов.