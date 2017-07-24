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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Омич, которому отказали в работе из-за внешности, требует компенсацию

НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Первомайский районный суд Омска в понедельник назначил на 4 августа заседание по иску местного жителя к магазину спортивного питания, куда его не взяли на работу продавцом, объяснив отказ похожей на гея внешностью; мужчина потребовал 50 тысяч рублей компенсации.

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

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«Сегодня состоялось предварительное собеседование, судебное заседание назначено на 4 августа в 14.30. Беседа закончилась разъяснением сторонам обязанностей по доказыванию», — сообщил РИА Новости представитель суда.

В свою очередь, истец, который считает магазин нарушившим 37-ю статью конституции (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс, сообщил РИА Новости, что в суде потребовал компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

«Компенсация запрошена такая (50 тысяч рублей), но, как показывает судебная практика, что суммы назначаются иные, гораздо меньше», — сказал РИА Новости истец. Он также сообщил, что не собирается требовать от магазина трудоустройства, так как уже нашел себе другую работу.

Ответчик — директор магазина Hardcore Андрей Чистяков, который настаивает на том, что не взял омича на работу не из-за его схожести с геем, а в связи с тем, что тот «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», сообщил, что суд попросил на следующее заседание предоставить ряд документов, в частности устав ООО. Чистяков сообщил, что истец кроме 50 тысяч и признания отказа незаконным все-таки требует принять его на работу, однако «вакансия уже закрыта».

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