Омич, которому отказали в работе из-за внешности, требует компенсацию

Житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за отказ в приеме на работу. Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

«Сегодня состоялось предварительное собеседование, судебное заседание назначено на 4 августа в 14.30. Беседа закончилась разъяснением сторонам обязанностей по доказыванию», — сообщил РИА Новости представитель суда.

В свою очередь, истец, который считает магазин нарушившим 37-ю статью конституции (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс, сообщил РИА Новости, что в суде потребовал компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

«Компенсация запрошена такая (50 тысяч рублей), но, как показывает судебная практика, что суммы назначаются иные, гораздо меньше», — сказал РИА Новости истец. Он также сообщил, что не собирается требовать от магазина трудоустройства, так как уже нашел себе другую работу.