ВСЖД объявила о закрытии переезда в Усолье-Сибирском 25 июля
ВСЖД объявила о закрытии 25 июля 2017 года с 11:00 до 17:00 местного времени автомобильного переезда в
ВСЖД объявила о закрытии 25 июля 2017 года с 11:00 до 17:00 местного времени автомобильного переезда в
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение будет осуществляться только одну вторую проезжей части автодороги.
«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», — сообщает служба корпоративных коммуникаций.