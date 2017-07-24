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13:37 (мск), источник: Сибинформ.com

ВСЖД объявила о закрытии переезда в Усолье-Сибирском 25 июля

ВСЖД объявила о закрытии 25 июля 2017 года с 11:00 до 17:00 местного времени автомобильного переезда в Усолье-Сибирском в связи с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движение будет осуществляться только одну вторую проезжей части автодороги.

«Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», — сообщает служба корпоративных коммуникаций.

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