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12:23 (мск), источник: Городской репортер

В парке Революции установили первый в Ростове объемный талисман ЧМ-2018

Первый объемный талисман ЧМ-2018 в Ростове — волчонок Забивака —появился в парке Революции, сообщает пресс-служба «Группы Агроком», которая профинансировала установку скульптуры.

Как говорится в сообщении, скульптура была разработана совместно с дирекцией по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове и соответствует всем требованиям ФИФА. Высота конструкции — 3,8 м, вес — около 200 кг, а постамент оборудован светодиодной подсветкой.

«Мы презентовали только первый талисман, он расположен на центральной аллее парка, рядом со сценой, это такая точка притяжения, здесь всегда очень много людей, — комментирует заместитель генерального директора по связям с общественностью компании “Группа Агроком” Татьяна Гордина. — Второй талисман, который будет еще выше, установят рядом с колесом обозрения. Я думаю, что ростовчанам будет приятно прогуливаться, делать красивые селфи и размещать их в соцсетях». Добавим, что средства на изготовление и установку талисманов — порядка 1 млн рублей — выделены «Группой Агроком».

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