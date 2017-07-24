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12:19 (мск), источник: ЮГА.ру

В сочинских школах №№ 10 и 12 набрали по 45 первоклассников

В сочинском микрорайоне Донском школы перегружены — число первоклассников в классах доходит до 45.

Источник: ЮГА.ру

На это пожаловались жители микрорайона на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Проблема перегруженности возникла в последние 2−3 года. Как сообщали Юга.ру, в Сочи после Олимпиады в 2014 году прирост населения составил 200 тыс. человек.

По словам мэра, проблему сможет решить только строительство новых корпусов и пристроек к школам, так как население курорта постоянно растет.

«В ближайших планах — возведение двух корпусов лицея № 23 на 800 мест. Сюда смогут направить своих детей жители микрорайона Донского», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.

За последние пять лет в Сочи построили пять новых школ, около 20 пристроек и новых детских садов.

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