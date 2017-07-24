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17:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Бугульминский район стал лидером по качеству образования среди районов РТ

Выпускница Бугульминской школы № 16 стала одной их двух школьниц из Татарстана, набравших 100 баллов по трем предметам.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). По итогам государственной итоговой аттестации школьников Бугульминский район стал лидером в Республике Татарстан по качеству образования. Результаты ЕГЭ, который школьники сдавали в 2017 году, по Бугульминскому району значительно превосходят средние по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского муниципального района.

Так, средний балл по русскому языку у выпускников школ Бугульминского района составляет 81,2, математике — 65,1, географии — 78 при средних показателях по республике в 72,5, 55, 2 и 64,9 соответственно. Кроме того, выпускница Бугульминской школы № 16 стала одной их двух школьниц из Татарстана, набравших 100 баллов по трем предметам: биология (педагог Надершина Аклима Анасовна); химия (педагог Сахбутдинова Алина Михайловна); русский язык (педагог Горбунова Светлана Петровна).

В общей сложности количество школьников, получивших высокие баллы по ЕГЭ, достигло 64,8 процента от общего количества выпускников, что на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. Всего по России максимальные баллы по трем предметам набрал 21 человек.

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