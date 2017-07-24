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13:45 (мск), источник: Telegraf.by

Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом

Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил интернет-пользователей, сфотографировавшись в казахском национальном наряде — чапане и меховой шапке.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Фото Николаса Кейджа в казахском костюме, который стоит рядом с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой, сделали на пресс-конференции 22 июля.

Вскоре снимок появился в Instagram и мгновенно стал популярным интернет-мемом. Пользователей особенно рассмешило выражение лица актера — на фото он выглядит несколько отрешенным.

Телеграф собрал самые популярные мемы с Николасом Кейджем в казахском костюме.

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Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом
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