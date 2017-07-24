Николас Кейдж в казахском костюме стал интернет-мемом
Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил
Голливудский актер Николас Кейдж посетил кинофестиваль «Евразия» в Астане и стал героем социальных сетей. Он развеселил
Фото Николаса Кейджа в казахском костюме, который стоит рядом с народной артисткой страны Айман Мусаходжаевой, сделали на
Вскоре снимок появился в Instagram и мгновенно стал популярным
Телеграф собрал самые популярные мемы с Николасом Кейджем в казахском костюме.