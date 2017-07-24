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13:38 (мск), источник: ТАСС

Севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира Boeing вылетел в Москву

У пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление, ее госпитализировали.

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского и севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки, продолжил полет в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

«Самолет благополучно вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в аэропорту, у пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление. Ее госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Толмачево в 13:58 (09:58 мск). Он выполняет рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву.

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