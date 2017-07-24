Севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира Boeing вылетел в Москву
У пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление, ее госпитализировали.
У пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление, ее госпитализировали.
НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из
«Самолет благополучно вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник в аэропорту, у пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление. Ее госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.
Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в Толмачево в 13:58 (09:58 мск). Он выполняет рейс из