Севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира Boeing вылетел в Москву

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского и севший в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки, продолжил полет в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

«Самолет благополучно вылетел в Москву», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в аэропорту, у пожилой пассажирки в полете резко увеличилось давление. Ее госпитализировали в Новосибирскую областную клиническую больницу.