Сомнительный копченый омуль продавали на рыбном рынке в Култуке Иркутской области
Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
Сотрудники Россельхознадзора выявили пять кг сомнительного копченого омуля на рыбном рынке в Култуке Слюдянского района в Иркутской области. У продавца не было ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Продавцами нарушены требования «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», — отметили в
Нарушители привлечены к административной ответственности, продукция изъята и уничтожена.