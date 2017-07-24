Сомнительный копченый омуль продавали на рыбном рынке в Култуке Иркутской области

Сотрудники Россельхознадзора выявили пять кг сомнительного копченого омуля на рыбном рынке в Култуке Слюдянского района в Иркутской области. У продавца не было ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.