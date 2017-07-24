Примэрию Кишинева предупредили о месте следующего пожара

Источник: Actualitati.md

С этим заявлением выступила общественная ассоциация SOS Autism, по мнению которой сухие ветки на территории гимназии Дечебал, расположенной по адресу ул. Гренобле 191, с приходом жарких дней могут воспламениться.

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Члены организации бьют тревогу, пытаясь повлиять на кишиневские власти и поторопить их принять меры по предотвращению возможных пожаров.

Кроме того, складированные ветки занимают большую часть спортивной площадки школы, а начало учебного года уже не за горами.

Более того, члены ассоциации обеспокоены, что возможный пожар может перекинуться и на их, недалеко стоящее здание, которое часто посещают дети.