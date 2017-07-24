В Самаре отремонтируют четыре въездные стелы
Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который отремонтирует въездные стелы «Самара». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который отремонтирует въездные стелы «Самара». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Аукцион объявлен на выполнение работ по ремонту стел «Самара» в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Работы должны быть выполнены до конца ноября.
Начальная максимальная стоимость контракта составит 12,9 млн рублей. Финансировать работы будут из бюджета Самары в рамках муниципальной программы «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015−2019 годы.
Провести аукцион и определить подрядчика должны 7 августа.