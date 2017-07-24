Двое минчан подозреваются в вандализме на кладбище в Крупском районе
Жительница агрогородка Староселье 22 июля обратилась в милицию с сообщением о вандализме на местном кладбище. Оперативники по горячим следам нашли подозреваемых.
Жительница агрогородка Староселье 22 июля обратилась в милицию с сообщением о вандализме на местном кладбище. Оперативники по горячим следам нашли подозреваемых.
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вандалы повредили шесть памятников на кладбище в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Жительница агрогородка Староселье 22 июля обратилась в милицию с сообщением о вандализме на местном кладбище. Оперативники по горячим следам нашли подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые минчане в возрасте 21 и 22 лет. «Они накануне приехали погостить к бабушкам в Крупский район. Проведав родных, встретились и решили отметить приезд. Когда спиртное закончилось, отправились к приятелю на соседнюю ферму», — проинформировали в УВД. Когда и у друга закончился алкоголь, отправились на близлежащее кладбище.
«То ли от злости, то ли вследствие сильного алкогольного опьянения злоумышленники стали крушить памятники. Выбор падал на случайные монументы. По какой причине совершено данное хулиганство, не могут пояснить и сами подозреваемые», — отметили в УВД.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы.