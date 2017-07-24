Двое минчан подозреваются в вандализме на кладбище в Крупском районе

Жительница агрогородка Староселье 22 июля обратилась в милицию с сообщением о вандализме на местном кладбище. Оперативники по горячим следам нашли подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые минчане в возрасте 21 и 22 лет. «Они накануне приехали погостить к бабушкам в Крупский район. Проведав родных, встретились и решили отметить приезд. Когда спиртное закончилось, отправились к приятелю на соседнюю ферму», — проинформировали в УВД. Когда и у друга закончился алкоголь, отправились на близлежащее кладбище.