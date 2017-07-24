Будет ли еще лето? Синоптики ждут теплый август

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Теплая погода ожидается в начале августа в Беларуси. Об этом сообщила представитель Гидромета Елена Комаровская, передает БЕЛТА. «Синоптики ждут теплой погоды в начале августа. Август бывает самым теплым месяцем лета. Не исключена возможность, что в нынешнем году тоже так получится», — сказала Комаровская.

По ее словам, температура воздуха в июне была близка к климатической норме. Но в первые две декады июля она была на 1−1,5 градуса ниже нормы. В последний раз так прохладно в июле в Беларуси было в 1998 году.