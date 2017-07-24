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13:27 (мск), источник: Ежедневник.by

Будет ли еще лето? Синоптики ждут теплый август

Таким прохладным, как в этом году, последний раз июль в Беларуси был в 1998-м. Даст ли шанс лету август?

Источник: Reuters

Теплая погода ожидается в начале августа в Беларуси. Об этом сообщила представитель Гидромета Елена Комаровская, передает БЕЛТА. «Синоптики ждут теплой погоды в начале августа. Август бывает самым теплым месяцем лета. Не исключена возможность, что в нынешнем году тоже так получится», — сказала Комаровская.

По ее словам, температура воздуха в июне была близка к климатической норме. Но в первые две декады июля она была на 1−1,5 градуса ниже нормы. В последний раз так прохладно в июле в Беларуси было в 1998 году.

Елена Комаровская рассказала и о погоде на текущую неделю: «Эта неделя будет достаточно теплой, пройдут дожди. Менее комфортной будет погода в предстоящие выходные — ожидаются дожди и понижение температуры».

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