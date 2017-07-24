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13:35 (мск), источник: ТАСС

Покупатели квартир в долгострое заявили о возобновлении голодовки в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской, заявили в понедельник о возобновлении голодовки в центре города.

«Круглосуточно голодающих… — человек 15−16. В этот раз мы настроены находиться здесь долго, до решения вопроса,» — сообщила в понедельник ТАСС одна из участниц акции Галина Демина.

Прошлая голодовка продлилась три дня — с 5 по 8 июня — и закончилась подписанием соглашения о намерениях между участниками акции и региональным правительством. Как тогда сообщил ТАСС один из участников акции Виталий Грибанов, была достигнута договоренность, что купленные без оформления ДДУ квартиры останутся за покупателями.

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Как стало известно 13 июля, застройщик — компания «Баутехник» — нашел нового генподрядчика — «СМУ-9» и подписал с ним договор о завершении строительства, которое намечено на 2019 год. Однако, по словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Вячеслава Лебедева, выбор нового подрядчика не означает решения проблем всех владельцев жилья.

Лебедев предположил тогда, что, «вероятно, рассчитываться с генподрядчиком будут в том числе квадратными метрами, среди которых и наши квартиры».

Участники голодовки, начавшейся в понедельник, в частности, требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. «Мы считаем, что он не справляется со своей работой… Проблема явно назрела», — сказала Демина. Комментариями мэрии и властей региона ТАСС пока не располагает.

История долгостроя.

Строительство дома по адресу ул. Тульская, 80−82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика — ООО «Баутехник». Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.

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