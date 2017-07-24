Мигранты везут на Средний Урал туберкулез и ВИЧ

Туберкулез, ЗППП и ВИЧ представляют собой тройку заболеваний, чаще всего «ввозимых» легальными мигрантами на территорию Свердловской области.

Как рассказал «Уралинформбюро» замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Юровский, среди обследованных в 2016 году 63 000 иностранных граждан у 224 были выявлены инфекционные болезни. На первом месте — туберкулез (118 случаев), на втором — инфекционные заболевания, передающиеся половым путем (68), и на третьем — ВИЧ (38).

«В первом полугодии 2017 года в связи с общим увеличением количества мигрантов в области цифры несколько выросли. На 38 с лишним тысяч обследованных иностранцев — 67 случаев туберкулеза, 37 — ЗППП и 24 — ВИЧ», — уточнил санитарный врач.

Во избежание распространения инфекций региональный Роспотребнадзор готовит пакет документов для выдворения больных иностранцев за пределы РФ. Однако более чем в половине случаев мигранты с опасными заболеваниями остаются на территории страны. «Решения о нежелательности пребывания, направленные по местам регистрации мигрантов, возвращаются обратно в Роспотребнадзор, поскольку в указанных местах их (мигрантов — прим.ред.) не оказывается», — говорит Юровский.