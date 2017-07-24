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13:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

9 пьяных подростков выявила полиция ночью в Южноуральске

В Южноуральске полицейские подвели итоги промежуточных этапов операции «Подросток». Всего за период работы правоохранители нашли на улице ночью девять пьяных несовершеннолетних, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

На 11 родителей нетрезвых детей составлены протоколы об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и за нахождение детей в ночное время в общественных местах.

К сожалению, порой взрослые не только не контролируют своих детей, но и сами приучают их к вредным привычкам — употреблению алкоголя и курению.

«Помимо этого выявлено двое взрослых, которые вовлекли несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков и курение. Также проводится проверка по факту вовлечения малолетнего в антиобщественные действия — попрошайничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность», — рассказали в ведомстве.

Полицейские напоминают, что в летний период ребята большую часть времени остаются без контроля со стороны родителей и законных представителей. Задача взрослых в этот период не оставлять детей без надзора, стараться проводить с ними больше времени и организовать их занятость.

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