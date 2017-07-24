9 пьяных подростков выявила полиция ночью в Южноуральске

На 11 родителей нетрезвых детей составлены протоколы об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и за нахождение детей в ночное время в общественных местах.

К сожалению, порой взрослые не только не контролируют своих детей, но и сами приучают их к вредным привычкам — употреблению алкоголя и курению.

«Помимо этого выявлено двое взрослых, которые вовлекли несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков и курение. Также проводится проверка по факту вовлечения малолетнего в антиобщественные действия — попрошайничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность», — рассказали в ведомстве.