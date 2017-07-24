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13:22 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимец поймал краба на проезжей части улицы

На днях в Уфе местный житель повстречал на проезжей части краба. Фото он загрузил в соцсеть.

«Вчера на улице поймал КРАБА! Он Кольцевую пытался перебежать в неустановленном месте. Отмыл его от грязи и поселил в тазике», — пишет восторженный начинающий натуралист.

С вопросом, кого же на самом деле поймал уфимец, мы обратились к доктору биологических наук Владимиру Книссу. «Не берусь судить, как попал краб в Черниковку, но точно не из естественной среды обитания. Крабы обитают в основном в морях, океанах и лишь изредка — в пресной воде, и то в тропиках».

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, по аналогии с пираньей, которую кто-то выпустил в озеро Теплое под Уфой, и она там поселилась, можно предположить, что и краба тоже кто-то выпустил на волю.

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