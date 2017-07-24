Штормовое предупреждение из-за жары, гроз и ветра объявлено на Алтае и в Омской области
В южных районах Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха — плюс 29−34 градусов.
В южных районах Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха — плюс 29−34 градусов.
БАРНАУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Гидрометеослужба предупреждает о сильной жаре по югу Алтайского края и о сильном ветре с дождями и грозами в Омской области. На территориях объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни, сообщают
«В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха — плюс 29−34 градусов. Необходимо соблюдать правила безопасности в условиях сильной жары — она может стать причиной увеличения числа очагов и площадей природных пожаров. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем. Передается штормовое предупреждение», — сказали в ведомстве.
К южным районам Алтайского края относятся Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский и Чарышский сельские районы в предгорной зоне Алтая. Как сообщалось ранее, резкие перепады погоды на Алтае этим летом создают массу проблем — сильные ливни уже неоднократно вызывали подтопление Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края, штормовой ветер и гроза обесточивали более 100 тысяч человек. Сложная погодная ситуация, связанная с дождями, прогнозируется и в Омской области.
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в Омской области штормовое предупреждение
По данным ведомства, уже в понедельник местами по Омской области ожидаются очень сильный дождь и гроза. Спасатели предупредили, что