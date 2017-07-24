Власти Омска поменяют схемы перекрытия улиц в дни праздников
Департамент транспорта Омска проводит конкурс на разработку схем дорожного движения в дни праздников.
Департамент транспорта Омска проводит конкурс на разработку схем дорожного движения в дни праздников.
Техническое задание гласит, что ведомство намерено оптимизировать движение для повышения пропускной способности улиц.
Проекты должны обеспечивать безопасность, предусматривать своевременное информирование граждан и пр. Документ будет содержать анализ существующей
В перечне ежегодных мероприятий, для которых нужны обновленные транспортные схемы:
Максимальная цена контракта — 200 тысяч рублей. Итоги подведут 11 августа.