Власти Омска поменяют схемы перекрытия улиц в дни праздников

Проекты должны обеспечивать безопасность, предусматривать своевременное информирование граждан и пр. Документ будет содержать анализ существующей дорожно-транспортной ситуации: скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков. В анализе будут учитываться характеристика и оценка движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог, на регулируемых пешеходных переходах и железнодорожных переездах. Разработчик проведет причинно-следственный анализ возникновения ДТП.