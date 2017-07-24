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13:59 (мск), источник: СуперОмск

Власти Омска поменяют схемы перекрытия улиц в дни праздников

Департамент транспорта Омска проводит конкурс на разработку схем дорожного движения в дни праздников.

Источник: Reuters

Техническое задание гласит, что ведомство намерено оптимизировать движение для повышения пропускной способности улиц.

Проекты должны обеспечивать безопасность, предусматривать своевременное информирование граждан и пр. Документ будет содержать анализ существующей дорожно-транспортной ситуации: скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков. В анализе будут учитываться характеристика и оценка движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях и примыканиях дорог, на регулируемых пешеходных переходах и железнодорожных переездах. Разработчик проведет причинно-следственный анализ возникновения ДТП.

В перечне ежегодных мероприятий, для которых нужны обновленные транспортные схемы:

  • Торжественное построение войск Омского гарнизона и возложение цветов к памятникам Д. М. Карбышеву и Г. К. Жукову
  • Фейерверк выпуска учащихся 11 классов на Иртышской набережной
  • Выставка «Флора»
  • День города
  • Первомайская и другие демонстрации и шествия
  • Митинг на Соборной площади
  • Велогонка (ул. Ленина, Герцена, 60 лет Победы)
  • Торжественный выпуск офицеров

Максимальная цена контракта — 200 тысяч рублей. Итоги подведут 11 августа.

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