Апрель-май в Беларуси были рекордно холодными
Первое полугодие текущего года запомнилось и заморозками.
Первое полугодие текущего года запомнилось и заморозками.
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Весна пришла в Беларусь на месяц раньше обычных сроков:
В середине апреля в Беларуси резко похолодало, и до середины мая стояла холодная погода. «Этот период был исключительно холодным, температура воздуха была на 3−3,5 градуса ниже нормы. Так холодно в это время еще не было ни разу за послевоенный период», — отметила Елена Комаровская.
В целом первое полугодие 2017 года было теплым. Средняя температура воздуха составила плюс 5,1 градуса — на 1,7 градуса выше климатической нормы. Самым теплым было полугодие 1989 года со средней полугодовой температурой 7,4 градуса. Наибольший вклад в высокую полугодовую температуру внесли февраль и март.
В то же время выпавший в мае снег — редкое явление для Беларуси. «1, 10 и 11 мая шел снег — это рекордно поздно. Снежный покров в Орше достигал высоты 6 см», — напомнила Елена Комаровская.
Первое полугодие текущего года запомнилось и заморозками.
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