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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апрель-май в Беларуси были рекордно холодными, сообщила на пресс-конференции начальник отдела климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Комаровская, передает корреспондент БЕЛТА.

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Весна пришла в Беларусь на месяц раньше обычных сроков: 17—18 февраля с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов. Первая половина весны была теплой. Среднесуточная температура воздуха в марте была на 6 градусов выше нормы. Такая высокая температура отмечена в марте в четвертый раз за весь период наблюдений.

В середине апреля в Беларуси резко похолодало, и до середины мая стояла холодная погода. «Этот период был исключительно холодным, температура воздуха была на 3−3,5 градуса ниже нормы. Так холодно в это время еще не было ни разу за послевоенный период», — отметила Елена Комаровская.

В целом первое полугодие 2017 года было теплым. Средняя температура воздуха составила плюс 5,1 градуса — на 1,7 градуса выше климатической нормы. Самым теплым было полугодие 1989 года со средней полугодовой температурой 7,4 градуса. Наибольший вклад в высокую полугодовую температуру внесли февраль и март.

В то же время выпавший в мае снег — редкое явление для Беларуси. «1, 10 и 11 мая шел снег — это рекордно поздно. Снежный покров в Орше достигал высоты 6 см», — напомнила Елена Комаровская.

Первое полугодие текущего года запомнилось и заморозками. 10—12 мая на большей части территории страны отмечались заморозки и в воздухе, и на поверхности почвы интенсивностью от 0 до минус 5 градусов. Заморозки были и в начале июня.