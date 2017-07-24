Автор «Игры престолов» пообещал одну-две книги про Вестерос в 2018 году

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Как рассказал Мартин, он видел в интернете поистине странные утверждения о «Ветрах зимы» и не может определиться, какие из них более абсурдные.

Согласно одному из сообщений, писатель уже завершил новую часть «Песни льда и огня» и не выпускает ее по какой-то «гнусной» причине. В соответствии со вторым утверждением, Мартин еще ничего не написал.

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Автор «Игры престолов» подчеркнул, что оба заявления равнозначно ложные.

По словам писателя, в настоящее время трудно сказать, какая книга появится в продаже раньше, «Ветра зимы» или первый том «Огня и крови». Вместе с тем, Мартин считает, что в 2018 году одна книга о Вестеросе (а возможно, и две) будет выпущена.

«Огонь и кровь» — это предыстория «Песни льда и огня», посвященная правлению династии Таргариенов.