Автор «Игры престолов» пообещал одну-две книги про Вестерос в 2018 году
Американский писатель Джордж Рэймонд Ричард Мартин, известный по саге «Песнь льда и огня», пообещал
Американский писатель Джордж Рэймонд Ричард Мартин, известный по саге «Песнь льда и огня», пообещал
Как рассказал Мартин, он видел в интернете поистине странные утверждения о «Ветрах зимы» и не может определиться, какие из них более абсурдные.
Согласно одному из сообщений, писатель уже завершил новую часть «Песни льда и огня» и не выпускает ее по
Автор «Игры престолов» подчеркнул, что оба заявления равнозначно ложные.
По словам писателя, в настоящее время трудно сказать, какая книга появится в продаже раньше, «Ветра зимы» или первый том «Огня и крови». Вместе с тем, Мартин считает, что в 2018 году одна книга о Вестеросе (а возможно, и две) будет выпущена.
«Огонь и кровь» — это предыстория «Песни льда и огня», посвященная правлению династии Таргариенов.
Ранее сообщалось, что Мартин рассчитывает выпустить «Ветра зимы» в 2017 году.