Учёные ПГНИУ: в бункере Гитлера может рухнуть потолок

Учёные ПГНУ исследовали состояние второй штаб-квартиры Адольфа Гитлера, которая находится в Баварских Альпах, в городе Оберзальцберг. Геологи пришли к выводу, что потолочные своды бункера находятся под угрозой обрушения.

Размер сталактитов в ставке фюрера достигает 2,5 метров. Каждый год они растут на 3,5 сантиметра. В искусственных сооружениях такие натечные минеральные образования всегда увеличиваются в размерах быстрее, чем в природных пещерах. А в бункере Оберальцберга процесс ускоряет постоянное интенсивное движение воздуха в шахте.

«Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — пояснил кандидат геолого-минералогических наук Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.