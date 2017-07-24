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14:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Учёные ПГНИУ: в бункере Гитлера может рухнуть потолок

Специалисты вуза исследовали сталактиты в штаб-квартире фюрера в Баварских Альпах.

Учёные ПГНУ исследовали состояние второй штаб-квартиры Адольфа Гитлера, которая находится в Баварских Альпах, в городе Оберзальцберг. Геологи пришли к выводу, что потолочные своды бункера находятся под угрозой обрушения.

Размер сталактитов в ставке фюрера достигает 2,5 метров. Каждый год они растут на 3,5 сантиметра. В искусственных сооружениях такие натечные минеральные образования всегда увеличиваются в размерах быстрее, чем в природных пещерах. А в бункере Оберальцберга процесс ускоряет постоянное интенсивное движение воздуха в шахте.

«Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — пояснил кандидат геолого-минералогических наук Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Кстати, протяжённость подземных бункеров — почти 3 километра. В них было в общей сложности 80 помещений: рабочие кабинеты, жилые комнаты, казармы, склады, электростанция, а также апартаменты Гитлера, Бормана и Геринга. Сейчас часть бункера открыта для посещения, а рядом представлена единственная в мире масштабная выставка эпохи национал-социализма, раскрывающая культ личности фюрера.

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