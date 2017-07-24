25 июля в Казани ожидается облачная погода и небольшой дождь
В Татарстане синоптики прогнозируют сильный ветер, порывами до 16 м/с.
В Татарстане синоптики прогнозируют сильный ветер, порывами до 16 м/с.
(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 25 июля в Казани синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на 25 июля в столице РТ также возможен небольшой дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют
В целом по Татарстану также ожидается облачная, с прояснениями погода, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер