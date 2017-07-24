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17:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 июля в Казани ожидается облачная погода и небольшой дождь

В Татарстане синоптики прогнозируют сильный ветер, порывами до 16 м/с.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 25 июля в Казани синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь.

В ночь на 25 июля в столице РТ также возможен небольшой дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха составит 12−14 градусов выше нуля. Днем направление ветра изменится на западное, местами пройдут небольшие осадки. Воздух прогреется до 21−23 градусов тепла.

В целом по Татарстану также ожидается облачная, с прояснениями погода, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного, порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью не поднимется выше 9−14 градусов, днем — 19−24 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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