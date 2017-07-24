Кубанцы не отказываются от туров в Турцию и Грецию
Землетрясение, которое произошло в этих странах на прошлой неделе, привело к жертвам, десяткам пострадавших и масштабным разрушениям.
Землетрясение, которое произошло в этих странах на прошлой неделе, привело к жертвам, десяткам пострадавших и масштабным разрушениям.
Российским туристам напомнили, что в случае отказа от поездок в сейсмоопасные государства им обязаны вернуть деньги за купленные путевки. К этому готовы и в кубанских туристических агентствах.