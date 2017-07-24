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14:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанцы не отказываются от туров в Турцию и Грецию

Землетрясение, которое произошло в этих странах на прошлой неделе, привело к жертвам, десяткам пострадавших и масштабным разрушениям.

Российским туристам напомнили, что в случае отказа от поездок в сейсмоопасные государства им обязаны вернуть деньги за купленные путевки. К этому готовы и в кубанских туристических агентствах.

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